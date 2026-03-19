Xiaomi presenta nuevos modelos de IA en su apuesta por los agentes inteligentes

La compañía lanzó también el modelo multimodal MiMo-V2-Omni y el sistema de síntesis de voz MiMo-V2-TTS, dentro de una nueva familia diseñada para este tipo de aplicaciones.

De acuerdo con Xiaomi, MiMo-V2-Pro supera el billón de parámetros, una escala comparable a la de los modelos más avanzados del sector, y está optimizado para escenarios en los que la IA no solo genera contenido, sino que interactúa con programas y herramientas para completar tareas complejas.

En evaluaciones como el índice de la plataforma independiente Artificial Analysis, que agrupa pruebas de razonamiento, programación y uso de herramientas, el modelo figura entre los diez primeros a nivel global, lo que refleja su posicionamiento en la gama alta del sector.

El fundador de la compañía, Lei Jun, señaló hoy en su cuenta de Weibo -semejante a X, censurado en China- que el modelo acaba de ser completado y afirmó que la inversión en IA superará este año los 16.000 millones de yuanes (unos 2.328 millones de dólares), tras haber mantenido hasta ahora un perfil "relativamente discreto" en este ámbito.

Por su parte, la responsable del equipo de modelos de lenguaje de Xiaomi, Luo Fuli, indicó en X que se trata de la primera familia de modelos concebida específicamente para la "era de los agentes", en referencia a la evolución de estos sistemas más allá de los asistentes conversacionales.

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Antes de su presentación oficial, un modelo anónimo que posteriormente se confirmó como una versión preliminar de MiMo-V2-Pro circuló en plataformas de desarrolladores bajo el nombre de 'Hunter Alpha', donde alcanzó altos niveles de uso y llegó a ser confundido con el futuro modelo DeepSeek V4.

El anuncio se produce en un momento de auge de los denominados agentes de IA en China, impulsados por herramientas como OpenClaw, que permiten a los modelos interactuar con sistemas informáticos para ejecutar acciones de forma autónoma.

En las últimas semanas, compañías como Baidu, Alibaba o Tencent han presentado plataformas similares en un mercado en rápida expansión, pese a las advertencias de las autoridades sobre posibles riesgos de ciberseguridad asociados a estos sistemas.