BTS, la realeza del K-pop, lanza 'Arirang', su primer álbum en casi cuatro años

El disco de 14 canciones, lanzado a las 13:00 hora local (04:00 GMT), es el quinto álbum de estudio del septeto y el primero desde Proof (2022).

El título del álbum alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, dijo BigHit Music en enero.

Los siete integrantes participaron activamente en el proceso creativo del álbum, incorporando sus experiencias personales en las composiciones, según un comunicado emitido este mes por el sello discográfico.

El líder de la banda, RM, aparece acreditado en todas las canciones salvo en la pista interludio, mientras que Suga y J-hope contribuyeron a varios temas, entre ellos 'Body to Body', 'Merry Go Round' y 'NORMAL'.

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Jimin participó en 'they don’t know ’bout us' y 'Into the Sun”, V en '2.0' e 'Into the Sun', y Jung Kook colaboró en la creación de cuatro canciones, incluida 'Hooligan'.

"El sencillo principal 'SWIM' se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. En lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma", dijo Big Hit.

Según previsiones de Hong Seok-kyeong, directora del Centro de Estudios del Hallyu de la Universidad Nacional de Seúl y autora del libro 'BTS on the Road', el grupo dejará atrás su narrativa de adolescencia para abordar temas más maduros.

"Una vez que alguien regresa del servicio militar en Corea del Sur, es tratado como adulto. Se graduarán de la historia de crecimiento adolescente y avanzarán hacia un mundo adulto independiente", explicó la experta en entrevista con el diario japonés Mainichi el año pasado.

El lanzamiento será acompañado por eventos promocionales en distintos puntos de Seúl, donde se instalarán proyecciones y actividades en torno al nuevo disco.

Un día después, el sábado, BTS ofrecerá un concierto gratuito de regreso en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en Seúl, con unos 22.000 asistentes con entrada, aunque se estima que alrededor de 250.000 personas podrían congregarse para seguir el espectáculo en pantallas instaladas en los alrededores.