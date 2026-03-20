El crudo brent sube y el gas natural baja en una sesión muy volátil

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, al cierre de los parqués del Viejo Continente, el barril de petróleo brent para entrega en mayo subía un 1,26 %, hasta los 110,02 dólares.

En la apertura de Europa, el precio del crudo caía cerca del 2 % e incluso durante la madrugada llegó a tocar un mínimo de 105,05 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), el de referencia en Estados Unidos, avanzaba a la hora del cierre de las plazas europeas un 1,74 %, hasta los 97,21 dólares.

Por su parte, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, que llegó a bajar más del 3 % en el inicio de este viernes, cerró su cotización con una bajada del 2,47 %, hasta 59,316 euros por megavatio hora (MWh).

En la víspera, el gas natural cerró con un alza del 11 %, aunque durante la sesión llegó a dispararse cerca del 30 %, por encima de los 70 euros, mientras el crudo brent llegó a subir más del 10 % y a rozar los 120 dólares el barril.

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Y ello tras el ataque de Israel sobre el campo de gas natural South Pars en el golfo Pérsico de Irán, al que la república islámica respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que ha empezado a sacar al mercado los "volúmenes iniciales" de las reservas estratégicas de crudo, que fueron revisadas al alza, de los 400 millones de barriles previstos a 426 millones.

"El conflicto en Oriente Medio no desescala y el director de la AIE afirma que es la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia, a la vez que se podrían tardar más de seis meses en restaurar el tráfico de petróleo y gas desde el golfo", señaló el analista de XTB Javier Cabrera.