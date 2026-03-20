El IBEX cae un 1,14 %, hasta cerca de los 16.700 puntos en un día volátil por el petróleo

El selectivo español, el IBEX 35, cerró en 16.714 puntos después de haberse dejado 191,9 puntos, ese 1,14 %. Entre los principales valores, BBVA fue el único "Blue Chip" que subió, un ligero 0,06 %, mientras que Iberdrola se devaluó un 1,97 %; Telefónica, un 1,49 %; Santander, un 1,12 %; e Inditex, un 0,47 %.

La sesión estuvo marcada por una gran volatilidad que ha hecho que el mercado español haya alternado subidas y bajadas para finalmente retroceder ese 1,14 %. Y todo ello pese a haber abierto con una subida del 1,5 %, en línea con el resto de bolsas europeas, pero la apertura en rojo de Wall Street hizo que se iniciara una caída que llevó al índice español a tocar mínimos en 16.638 puntos, para finalmente aminorar esas pérdidas.

Todo este movimiento estuvo influenciado por el precio de cotización del crudo después de un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán y el Líbano. Al cierre de la bolsa española, el barril de Brent, de referencia en Europa, subía un 1,26 % hasta los 110,02 dólares; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 1,74 %, hasta los 97,21 dólares.