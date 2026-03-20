Exministro Padrino López insta a construir una nueva estrategia de defensa para Venezuela

"Resulta imperativo que se proyecte un nuevo concepto estratégico de la defensa de la nación para que Venezuela siga siendo un territorio de paz", dijo en un mensaje publicado en redes sociales.

A su juicio, el país vive un "proceso de evolución y ello presupone cambios", en referencia a la renovación que hizo esta semana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de toda la cúpula militar que dejó Nicolás Maduro luego de ser capturado por Estados Unidos el pasado enero, en medio de una serie de ataques en territorio venezolano.

Padrino López expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de su sucesor, Gustavo González López, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "se mantendrá en el camino dentro del lado correcto de la historia".

"Tengo seguridad de que vienen mejores momentos para Venezuela. (...) Tengo profunda fe en que aquella etapa de agresiones contra Venezuela finalmente quedará atrás. Esta patria está destinada a construir relaciones con el mundo en el marco de un nuevo juego de suma positiva que traiga bendiciones y progreso para los pueblos", dijo.

Este jueves, la mandataria anunció los integrantes del alto mando militar que trabajarán junto con el nuevo responsable de Defensa para garantizar "la soberanía, la paz" y estabilidad del país.

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Indicó que el mayor general Rafael Prieto Martínez es el nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), quien sustituye al general en jefe Domingo Hernández Lárez, sancionado por EE.UU.

El Ceofanb está encargado de la planificación, ejecución y control de las operaciones militares y coordina los componentes de la FANB, que son el Ejército, la Armada, la Aviación Militar, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, cuyos comandantes generales también fueron cambiados.