Hong Kong desplaza a EEUU como segundo destino preferido de alumnos chinos, según informe

El documento, del que se hizo eco este jueves Beijing News y que analiza la evolución del perfil del alumnado, los destinos y los criterios de elección, apunta a una creciente diversificación y a una toma de decisiones más "pragmática" por parte de las familias.

El Reino Unido se mantiene como principal destino por séptimo año consecutivo, mientras que el ascenso de Hong Kong, una región administrativa semiautónoma china que mantiene un sistema educativo aparte del de China continental, responde tanto a la "calidad" de sus recursos de educación superior" como a "ventajas de proximidad geográfica" y políticas de atracción de talento.

En paralelo, el descenso de Estados Unidos coincide con un deterioro del entorno bilateral, en el que las tensiones políticas, comerciales y tecnológicas han empezado a trasladarse al ámbito educativo.

Desde hace aproximadamente un año, Washington ha endurecido su postura hacia los estudiantes chinos, con revisiones de visados, restricciones en áreas consideradas sensibles y acusaciones de vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante), medidas denunciadas por Pekín como "discriminatorias" y una "politización de la cooperación educativa".

En este contexto, el informe señala que los criterios económicos han ganado peso: las tasas académicas se han convertido en el segundo factor más relevante para elegir destino, solo por detrás del prestigio institucional, mientras que las becas y el retorno laboral adquieren mayor importancia.

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El presupuesto medio de las familias supera los 600.000 yuanes (unos 83.000 dólares), según New Oriental.

El perfil del estudiante también evoluciona: el 77 % de la demanda se concentra en etapas de educación superior, con especial protagonismo de los alumnos de grado, y las ingenierías continúan liderando la elección de especialidades, seguidas por economía.

Además, más de la mitad de los aspirantes opta por solicitar plaza en varios países para "reducir riesgos de fluctuaciones en las políticas educativas".

Pese a estos cambios, el objetivo final se mantiene estable: el 88 % de los estudiantes prevé regresar a China tras completar su formación, recoge el estudio.

Desde el primer grupo de alumnos chinos que la República Popular China envió a estudiar a EE. UU. en 1979, el país norteamericano ha sido uno de los destinos más prestigiosos para los alumnos del gigante asiático.

Los 277.398 matriculados chinos en el curso 2023/2024 representaron el 24,6 % de los 1,12 millones de alumnos internacionales en EE. UU.