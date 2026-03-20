Las bolsas europeas registran pequeñas subidas condicionadas por el precio del crudo

Así, a las 11.15 GMT horas, entre las grandes plazas europeas destacaba la subida del 0,8 % de Madrid, mientras que Milán avanzaba el 0,38 %, el índice Euro Stoxx 50 (sigue la evolución de medio centenar de empresas de elevada capitalización de la zona euro) el 0,19 %, París el 0,15 %, Fráncfort el 0,01 % y Londres repetía precio.

Las bolsas del Viejo Continente están viviendo una sesión de altibajos condicionada fundamentalmente por la evolución de los precios de la energía.

El barril de petróleo brent subía el 0,22 % a esta hora, hasta 108,85 dólares. En esta jornada ha oscilado entre el mínimo de 105 dólares esta madrugada (implicaba una bajada del 3,35 %), hasta el máximo de 111,22 dólares hace una hora (suponía una subida del 2,36 %).

En este momento, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se negociaba a 60,965 euros por megavatio hora (MWh) con una subida del 0,24 %.

En esta jornada, el gas ha llegado a bajar más del 3 % y marcó un mínimo de 58,73 euros, aunque poco después de la apertura bursátil subía hasta el máximo de 62,395 euros (el 2,6 %).

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Las bolsas europeas también recortaban sus ganancias por el cambio de tendencia de los futuros estadounidenses, que tras subir el 0,25 % poco después de la apertura, bajaban el 0,4 % ahora.

También perjudicaba a las bolsas las ventas en el mercado de deuda, donde el rendimiento del bono alemán a diez años rozaba el 3 %, nivel desconocido desde finales de junio de 2011, con una subida de casi tres puntos básicos, hasta el 2,98 %.

El euro reducía su caída a esta hora al 0,2 %, hasta 1,566 dólares.

Los precios de producción en Alemania cayeron tres décimas en tasa interanual en febrero, hasta el -3,3 %.

Wall Street cerró el jueves con pequeñas pérdidas: el índice Dow Jones de Industrial cayó el 0,44 %; el S&P 500 el 0,27 % y el Nasdaq Composite el 0,28 %.

En Asia, Tokio estuvo cerrado por festivo; Shanghái cedió el 1,24 % y Hong Kong el 0,88 % tras el mantenimiento de los tipos de interés en China en el 3 %. Seúl subió el 0,31 %.

La onza troy de oro subía el 0,33 % y se negociaba a 4.665 dólares, mientras que la plata bajaba el 0,8 %, hasta 72,24 dólares.

El bitcóin subía el 0,27 % para cambiarse a 70.683 dólares.