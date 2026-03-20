Leve retroceso de los precios del petróleo

El precio del petróleo retrocedió en las operaciones matutinas asiáticas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que Irán estaba a punto de quedar “diezmado” y que la guerra terminará “más rápido” de lo imaginado.

El barril de Brent de mar del Norte, referencia internacional, retrocedía un 2,55% hasta US$ 105,88 en las primeras hora de la apertura de los mercados.

El día anterior había avanzado hasta cerca de los 120 dólares, antes de moderar su subida.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), cedió también este viernes: un 2,46% hasta los 93,20 dólares.

Irán, “diezmado”

“Las declaraciones de Netanyahu han tranquilizado a los mercados”escribió en una nota Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.

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Irán está “siendo diezmado” e Israel “está ganando la guerra”, afirmó el primer ministro israelí. “Esta guerra terminará mucho más rápido de lo que la gente imagina”, zanjó, aunque sin precisar plazos.

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Según Innes, el discurso de Netanyahu “es importante porque acorta la duración percibida de la crisis de oferta”, si bien advirtió que, “aunque el capítulo geopolítico termine antes de lo previsto, el sistema energético no se reinicia a voluntad”.

Mercados asiáticos

Los mercados bursátiles asiáticos reflejaban por su parte esta incertidumbre el viernes, con los inversionistas a la espera de avances positivos en el conflicto, que entra en su cuarta semana.

En Hong Kong, el índice Hang Seng bajaba un 0,66% hasta 25.332,39 puntos y el compuesto de Shanghái retrocedía un 0,20% hasta 3.998,43 unidades. En Seúl, sin embargo, el indicador de referencia Kospi subía un 0,53% hasta los 5.794,02 enteros.