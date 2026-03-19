Precios del petróleo se disparan por temor a crisis energética global

El precio del petróleo se disparó este jueves después de que Irán atacó la mayor planta de gas natural licuado de Catar y refinerías en Arabia Saudita y Kuwait, lo que agrava los temores de que la guerra derive en una crisis energética global.

El conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán está tomando un nuevo cariz, con ataques directos a puntos de producción de hidrocarburos, y no ya sólo de almacenamiento y transporte.

El giro en estas últimas horas viene del ataque israelí ayer al gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, que es la reserva de gas conocida más grande del mundo.

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El Pentágono afirmó este jueves que no hay “un plazo definitivo” para poner fin a la guerra y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación.

El mandatario declaró que no desplegará tropas en Irán, pero Estados Unidos aprobó más de 16.000 millones de dólares en ventas de armas a los países del Golfo por la guerra.

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En represalia al ataque, Irán atacó el miércoles Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, y volvió a hacerlo hoy.

Precios en los mercados

Estos ataques plantean el riesgo de una implicación directa de los países del Golfo atacados por Irán desde el inicio del conflicto por tener bases estadounidenses y los precios del petróleo se dispararon.

El barril de Brent del mar del Norte escaló durante la operativa a 114,64 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) superó brevemente los 100 dólares, aunque después se moderó.

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Arabia Saudita aseguró que “se reserva el derecho” de responder militarmente a Irán, que ataca regularmente su territorio con drones y misiles y Catar afirmó que el bombardeo de su infraestructura “prueba” que la república islámica no sólo ataca intereses de Estados Unidos.

Catar es el segundo exportador mundial de GNL y el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó que los ataques en la región “cruzaron todas las líneas rojas al tener como objetivo a civiles, así como instalaciones civiles y vitales”.

“No es nuestra guerra”

Las represalias iraníes no se han limitado a Catar.

Un dron se estrelló contra la refinería saudita de Samref, situada en Yanbu, a orillas del mar Rojo y con una capacidad de tratamiento de más de 400.000 barriles de crudo diarios, según el Ministerio de Defensa.

Más al norte, en Kuwait, las dos refinerías de la empresa estatal petrolera, las de Mina Abdullah y la de Mina Al Ahmadi, fueron impactadas también este jueves por sendos ataques de drones, que causaron incendios. Ambas tienen una capacidad combinada de 800.000 barriles.

En casi tres semanas, la guerra ha dejado más de 2.200 muertos, según las autoridades, principalmente en Irán y Líbano, el segundo frente de guerra, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá. En este país, las autoridades informaron que hay más de 1.000 muertos desde el 2 de marzo.

Cisjordania

En Cisjordania, un territorio palestino, donde a diferencia de Israel la población no tiene refugios antiaéreos, cuatro mujeres murieron por la caída de los restos de un misil iraní.

“Cayó sin previo aviso. No hubo ninguna alerta”, dijo a AFP Isa Masalmeh, de 60 años. “Las mujeres que murieron tenían los cuerpos destrozados”.

Abdelrazek Masalmeh, un investigador de 32 años, está conmocionado con lo ocurrido. “Somos las víctimas. No es nuestra guerra”, afirmó.

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Advertencia de Irán

En su plataforma Truth Social, Donald Trump confirmó que Israel golpeó la víspera la parte iraní del yacimiento offshore de South Pars, y afirmó que su aliado no lanzará más bombardeos contra este sitio, salvo que Irán decida “imprudentemente atacar a un país totalmente inocente, en este caso, Catar”.

Si Irán atacara, entonces Estados Unidos, “con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volarán masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars”, escribió el mandatario.

El canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que no ejercerá ninguna “moderación” en caso de nuevos ataques contra su infraestructura energética.

Bloqueo de Ormuz

El bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaban 20% de las exportaciones de petróleo y gas, se mantiene en el centro de la atención.

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos se declararon “dispuestos a contribuir” a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU, instó a la creación de “corredor seguro” de navegación en el Golfo, para evacuar embarcaciones bloqueadas, tras una reunión de emergencia en Londres.

La OMC prevé una fuerte desaceleración del comercio mundial de mercancías este año, con un crecimiento limitado al 1,4%, si los precios de la energía se mantienen elevados debido a la guerra en Oriente Medio.

El Banco Central Europeo advirtió que esta alza puede tener “un impacto significativo en la inflación” y recortó las previsiones de crecimiento para los países de la eurozona a 0,9% para 2026 frente a un pronóstico de 1,2% estimado en diciembre.