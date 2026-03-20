Lobo Menor, imputado en asesinato de Villavicencio, llega a Ecuador para ser encarcelado

El cabecilla criminal, sobre el que pesaba una alerta roja de captura internacional emitida por la Interpol, fue llevado a Ecuador en una aeronave que aterrizó en el aeropuerto de Guayaquil sobre las 22:40 hora local (3:40 GMT), de donde descendió fuertemente escoltado por agentes armados que lo llevaron a un furgón blindado.

Lobo Menor, arrestado este miércoles en Ciudad de México en colaboración con la Policía de Colombia, será enviado a la Cárcel del Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Reimberg señaló desde las instalaciones del Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional en Guayaquil, que la operación para dar con el paradero de Lobo Menor empezó hace varios meses.

Esteban Aguilar, considerado el "segundo al mando" de Los Lobos y un delincuente "peligroso para toda la región", enfrentará cargos ante la Justicia ecuatoriana por delitos de homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión.

Tenía una orden de prisión preventiva vigente desde febrero, cuando fue vinculado a la investigación por la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio, acribillado a la salida de un mitin pocos días antes de la celebración de las elecciones extraordinarias de 2023.

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El lugar de su arresto generó cierta confusión porque, en un principio, desde Migración Colombia indicaron que la detención se había producido en Colombia, una información negada por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que había sucedido en Ciudad de México y posteriormente se le había trasladado a Bogotá.

Lobo Menor tenía una identidad falsa en Colombia y se identificaba como Juan Carlos Montero Mestre.

Por su parte, el abogado de Aguilar Morales, Gustavo Salazar Pineda, denunció en un comunicado "graves vulneraciones" a los derechos fundamentales de su cliente durante el proceso de traslado, al asegurar que no se informó a su defensa y que la medida fue ordenada de forma "acelerada y arbitraria".

Junto a Lobo Menor, también está imputado en la misma investigación su padrastro y máximo líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría ('Pipo'), detenido en España en noviembre del año pasado y que está a la espera de su extradición, la misma que busca frenar lanzando acusaciones sin pruebas hacia el presidente Daniel Noboa de supuestamente haber ordenado el crimen.

Lobo Menor se había fugado de Ecuador al recibir libertad condicional cuando cumplía una condena por el asesinato en 2012 del hermano del ministro correísta José Serrano, quien a su vez está imputado por la Fiscalía como presunto autor intelectual crimen de Villavicencio junto al exasambleísta correísta Ronny Aleaga y a los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, procesados por diversas tramas de corrupción.