Ministro peruano rechaza acusación de violación de una mujer cuando tenía 16 años

"Ante la insistencia de querer mostrarme como autor de violación sin ninguna prueba real, rechazo categóricamente tal acusación. Por el contrario, yo sí tengo pruebas que demuestran que jamás incurrí en un delito de esa naturaleza", indicó Alfaro en un comunicado.

Este miércoles, una mujer acusó al ministro de presuntamente haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 47, y de haberla dejado embarazada de un niño del que supuestamente la apartó desde hace diez años al enviarlo a Australia.

Los hechos ocurrieron presuntamente en la ciudad amazónica de Pucallpa en el año 2000, cuando la mujer, identificada como Jennifer Canani, cursaba el quinto año de educación secundaria, mientras que Alfaro ejercía como gerente de la empresa Electro Ucayali, según manifestó el miércoles la denunciante al programa 'Beto A Saber', del canal Willax.

Tras la polémica generada, este viernes, Alfaro emitió dicho comunicado en el que informó que su abogado, Wilber Medina, mostrará las evidencias que confirman que la denunciante admitió a través de una conversación por escrito con su hermana, que sí recibió dinero y un departamento en alquiler para mancillar su "honra y e imagen".

También señaló que es potestad de su hijo, que tiene 25 años, explicar porqué no mantiene ningún contacto con su madre, y sostuvo que la acusación y campaña por parte de la mujer "está motivada por otros intereses que nada tienen que ver con supuestos actos justicieros".

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"No es mi intención exponer a la denunciante o a mi familia con la mediatización de un caso delicado, pero es necesario que el país conozca la verdad. La denuncia por difamación y chantaje se llevará ante instancias correspondientes", agregó.

Sobre este asunto, el presidente interino, José María Balcázar, conocido por haber defendido el matrimonio infantil y las relaciones sexuales con menores de edad, dijo este viernes al diario El Comercio que el ministro le ha transmitido extrañeza de que esta mujer quiera hacerle daño políticamente.

"Es un asunto familiar de muchos años pasados donde ha sido pareja, que él puede acreditar que no ha habido ningún tipo de desavenencias y la protección económica que le ha dado a la familia ha sido puntual", dijo el presidente transitorio, de 83 años.