Perú comprará aviones de combate F-16 a EE.UU., anticipa el presidente interino Balcázar

Balcázar aseguró en una entrevista con radio Exitosa que la compra fue decidida durante el gobierno de su predecesor, el derechista José Jerí, quien durante cuatro meses fue el presidente transitorio.

"El Gobierno de Jerí ha designado la compra de los aviones de última generación, y nosotros vamos a continuar esa compra para la Fuerza Aérea", señaló el mandatario.

"El tema que se ha decidido, por razones de seguridad con EE.UU. no lo ha hecho mi gobierno, sino el gobierno anterior. Ya se celebró un convenio con ellos y yo tengo que continuarlo, porque ya es una situación decidida", añadió Balcázar.

Perú había presupuestado una partida de 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 aviones de combate, entre los que evaluaba el Gripen sueco, el Rafael francés y el F-16 Block 70, la versión más avanzada de este modelo fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Sin embargo, Balcázar no detalló en estas declaraciones el número de unidades de F-16 que se adquirirán, ya que la compra fue declarada secreta en medio de rumores de que el presupuesto designado por Perú únicamente alcanzaría para doce aviones, en lugar de los veinticuatro contemplados inicialmente.

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"Creo que con Estados Unidos y China tenemos que mantenernos con buena relaciones. China está en una subida extraordinaria para convertirse eventualmente en primera potencial mundial pero nuestro socio histórico y principal sigue siendo EE.UU.", señaló Balcázar en la misma entrevista.

Con esta adquisición, Perú reemplazará los Mirage 2000 franceses que llegaron a inicios de los años 80 y los MIG-29 rusos comprados a fines de los años 90.