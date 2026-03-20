Sri Lanka deniega la entrada a dos aviones de EE. UU. armados con misiles antibuque

"Si fuéramos parciales, habríamos permitido la entrada de los aviones", aseguró el mandatario para defender la neutralidad de la isla frente al conflicto de Oriente Medio.

Dissanayake reveló que Estados Unidos solicitó permiso para estacionar los aviones el 4 y el 8 de marzo, detallando además que el Gobierno tenía información de que las aeronaves estaban equipadas con ocho misiles antibuque.

El presidente reiteró que el 26 de febrero Irán también solicitó también permiso para que tres buques ingresaran en puerto entre el 9 y el 13 de marzo, una petición que el Gobierno rechazó al detectar que las naves ya se habían posicionado estratégicamente cerca de la zona marítima nacional días antes de la fecha prevista, lo que generó sospechas en Colombo sobre el uso de sus aguas como zona de espera táctica en plena escalada bélica.

Esta decisión de denegar el aterrizaje a los aviones estadounidenses cargados con misiles antibuque se produce después de que, el pasado 4 de marzo, la fragata iraní IRIS Dena se hundiera tras ser alcanzada por un torpedo de Estados Unidos mientras esperaba el permiso de Colombo para entrar en aguas territoriales, justo tras su regreso de la revista naval MILAN 2026 en la costa india como parte de una flotilla de Irán.

Hubo discrepancias al contar la tripulación ya que, mientras Colombo situaba inicialmente en 180 el número de personas a bordo, Teherán sostenía que eran tan solo 130 efectivos, un desajuste de cifras en una tragedia que causó al menos 84 muertos con otros tantos cadáveres recuperados y 32 heridos.

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A la vez, el presidente Dissanayake recibió el pasado jueves al representante especial de Estados Unidos para Asia Central y Meridional, Sergio Gor, en un encuentro en la Secretaría Presidencial donde se abordó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la postura de neutralidad de la isla frente al conflicto en Oriente Medio, así como los desafíos económicos y de seguridad que afronta el país tras la escalada de la tensión en la región.

Dissanayake también recordó en la sede parlamentaria de este viernes que el Gobierno ha activado medidas de emergencia para afrontar esta inminente crisis energética, aclarando que, aunque el suministro de combustible refinado desde Singapur e India se mantiene estable, la importación de crudo atraviesa un momento crítico por la inseguridad en las rutas comerciales tras los recientes ataques navales.

Esta dificultad se debe al retraso de un cargamento de 90.000 toneladas métricas que debía llegar desde el puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes, cuya entrega ha sido pospuesta tras sufrir un ataque, un incidente que sumado a la inestabilidad en la región ha provocado ya un encarecimiento del 8% en el precio local del combustible.