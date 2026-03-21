Lula afirma que lo hecho por EE.UU. en Venezuela y en Cuba "no es democrático"

"No es posible, no podemos admitir que los demás piensen que son dueños de nosotros. Miren lo que hacen con Cuba en este momento, miren lo que hicieron con Venezuela. Eso no es democrático", manifestó Lula en su intervención.

El mandatario brasileño se preguntó "¿en qué párrafo, en qué artículo de la carta de las Naciones Unidas se dice que un presidente de un país puede invadir a otro? ¿En qué documento del mundo está escrito?, ni siquiera en la Biblia", añadió.

"No somos más países colonizados, conquistamos nuestra soberanía con independencia, no podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países", manifestó al referirse a la intervención de EE.UU. el pasado 3 de enero en Venezuela, donde capturó a Nicolás Maduro, y al endurecimiento del bloqueo a Cuba.

Por eso, lamentó la incapacidad de las Naciones Unidas para ejercer un papel decisivo en los conflictos internacionales.

"Lo que vemos en el mundo es la falta total y absoluta de funcionamiento de las Naciones Unidas", expresó Lula, quien señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU y sus miembros permanentes fueron creados para intentar mantener la paz, pero esos "países más poderosos se creen dueños de los demás países".

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"Estoy como ser humano, como demócrata y como presidente de Brasil, indignado con la pasividad de los miembros del Consejo de Seguridad que no han sido capaces de solucionar el problema de Gaza, de Irak, de Libia, no fueron capaces de resolver el problema de Ucrania ni el de Irán", agregó.

El mandatario lamentó que "todo se soluciona con guerra hoy día" porque "los que tienen más armas, más navíos, más aviones, más dinero se piensan que son los dueños del mundo" y afirmó que, en algún momento, hay que "decirles que eso no es normal".

Lula también dijo estar "extremadamente preocupado" porque el mundo hoy "vive la mayor concentración de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial.

"Es importante que no dejemos de ver que el año pasado se gastaron 2,7 billones de dólares en armas y en guerras" mientras hay 630 millones de personas con hambre en el mundo.

"Todavía tenemos millones de seres humanos que no tienen acceso a educación y otros millones de mujeres y niños -que son el resultado de estas guerras- que están abandonados sin documentos, sin vivienda, no tienen siquiera una patria donde vivir", expresó.