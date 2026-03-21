OIEA no detecta niveles anómalos de radiación tras ataque iraní a centro nuclear israelí

"La información de los estados de la región indica que no se han detectado niveles anormales de radiación", señala el OIEA en un mensaje en X.

"Se debe mostrar la máxima contención militar, en particular, en la cercanía de infraestructuras nucleares", subrayó el director general del OIEA, Rafael Grossi.

La agencia nuclear de la ONU señala que no tiene ninguna indicación de daños en el complejo nuclear cerca de Dimona, en el sur de Israel, debido al impacto de un misil en las cercanías.

De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), sus equipos atendieron a 47 víctimas con heridas por metralla, lesiones sufridas mientras se dirigían a zonas protegidas y cuadros de pánico.

Entre los heridos figuran un niño de diez años en estado grave y una mujer en estado moderado, según MDA, que indicó que continúa prestando asistencia a otras personas en el lugar.

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El OIEA ya pidió este sábado contención a los contendientes en la guerra después del ataque contra las instalación iraní de enriquecimiento de uranio de Natanz.