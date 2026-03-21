UE urge a países miembros a llenar menos sus reservas de gas para el invierno

La Comisión Europea llamó hoy a los países de la UE a llenar menos sus reservas de gas para el próximo invierno, con el fin de aliviar la presión sobre los precios que se disparan por la guerra en Oriente Medio.

En una carta dirigida a los Estados miembros del bloque, el comisario de Energía Dan Jorgensen subraya “el impacto considerable” de la guerra en los mercados mundiales del petróleo y del gas.

En estas circunstancias, el comisario sugiere utilizar la “flexibilidad” autorizada por la legislación europea.

Hasta 80%

En lugar de llenar las reservas al 90%, el nivel acostumbrado, la Unión Europea invita a los Veintisiete a fijar un objetivo del 80%, con el fin de “tranquilizar a los actores del mercado”.

“Los recientes hechos indican que podría hacer falta más tiempo para que la producción catarí de gas natural licuado (GNL) vuelva a los niveles conocidos antes de la crisis”, escribe Jorgensen.

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“La seguridad de suministro de la Unión Europea sigue relativamente protegida en esta etapa, debido a su dependencia limitada de las importaciones procedentes de esta región y a los cargamentos de GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz antes del conflicto”, añade.

Pero precisa que “como importador neto de energía” los precios mundiales elevados y volátiles “podrían afectar a las inyecciones de gas en las reservas de la UE”.

Los ataques a la principal instalación de producción de gas licuado (GNL) del mundo, en Ras Laffan, en Catar, han hecho resurgir el espectro de una crisis similar a la del comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.