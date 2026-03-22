Bessent defiende la guerra en Irán: "A veces es necesario 'escalar' para 'desescalar'"

En una entrevista con el programa 'Meet the Press', de NBC News, Bessent indicó que la Fuerza Aérea y la Armada iraníes están "completamente destruidas" y que cada día EE.UU. elimina misiles de Irán y las fábricas que los construyen.

"¿Está el presidente en proceso de desescalar esta guerra o de volver a escalarla? No son mutuamente excluyentes. A veces hay que escalar para luego desescalar", apuntó el secretario del Tesoro.

Bessent indicó además que Estados Unidos está llevando a cabo una campaña militar para "debilitar las fortificaciones iraníes" a lo largo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita el 20 % del crudo mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con atacar las centrales eléctricas de Irán si el país persa no abre "totalmente" este estrecho en un plazo de 48 horas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses habían anunciado momentos antes que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el enclave, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el inicio de la guerra, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EE.UU. e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

En su entrevista con NBC News, Bessent también se refirió a la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, bombardeada por Estados Unidos la semana pasada.

"Todas las opciones están sobre la mesa", dijo al respecto, incluyendo el envío de tropas estadounidenses para asegurar la isla.

El político también aseguró que el sistema de mando y control del régimen iraní "está sumido en el caos": "La mayor parte de lo que se ve son acciones de lobos solitarios".