Colombia captura a tres presuntos narcotraficantes pedidos en extradición por EE.UU.

Los detenidos fueron identificados como Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Sebastián Bedoya Pineda y Sebastián Garzón, requeridos por una corte de Florida por cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

Según la Fiscalía, los tres hombres hacían parte de una organización criminal que coordinaba el envío de cargamentos de droga desde Colombia hacia Estados Unidos, ocultándola en veleros y contenedores marítimos.

Las autoridades atribuyen esta red alianzas con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para garantizar el traslado de los cargamentos desde zonas de producción ilícita hasta puertos del Caribe colombiano, como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Zapata Zuluaga, señalado como el líder de la banda, fue localizado en una finca de Guatapé, en el departamento de Antioquia (noroeste), y Garzón fue detenido en Cartago, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).

Por su parte, Bedoya Pineda fue capturado en una vivienda en el barrio El Poblado, de Medellín, donde las autoridades incautaron dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, equipos electrónicos y documentos contables.

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En el mismo procedimiento también fueron hallados billetes marcados con códigos, presuntamente utilizados como mecanismo de verificación para la entrega de droga a contactos internacionales y la recepción de pagos.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan los trámites para su eventual extradición a Estados Unidos, agregó la información.