Exdirector de Contraterrorismo quiere que Trump escuche voces opuestas a la guerra en Irán

Kent dijo que está embarcado en una campaña para exponer sus argumentos en contra de la guerra ante otros conservadores como él concediendo entrevistas en podcasts de figuras como Tucker Carlson o Megyn Riley, muy populares entre la comunidad MAGA (siglas en inglés de "Hacer grande a EE.UU. de nuevo"), el movimiento base del Trumpismo.

El exdirector de Contraterrorismo afirmó que acabó en buenos términos con el vicepresidente JD Vance y Trump tras presentar su dimisión, la cual ha supuesto un golpe para la Casa Blanca, pero que sus opiniones acerca del conflicto y las motivaciones detrás del mismo no han cambiado.

En su carta de despedida, Kent señaló que no puede apoyar la guerra, porque "Irán no representaba ninguna amenaza inminente" para EE.UU. tal y como ha llegado a asegurar el propio Trump y acusó a Israel de presionar a Washington a través de "su poderoso lobby estadounidense".

En la entrevista con The Washington Post, Kent mantiene esas afirmaciones y también critica a la cadena de noticias conservadora Fox News, a la que acusa de formar parte del "ecosistema proisraelí" desde hace años y ser reacia a permitir que voces disidentes aparezcan en antena.

Kent dijo también que el posible despliegue de tropas terrestres estadounidenses lo pone "muy nervioso", ante las informaciones recientes que apuntan a que Trump está considerando tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, en un momento en que unos 6.000 militares, muchos de ellos marines, se dirigen hacia Irán.

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"Simplemente creo que eso sería un desastre", afirmó Kent, que añadió que un desembarco así "en esencia, sería entregar a Irán un grupo de rehenes en una isla que podrían bombardear con drones y misiles".

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.

Ayer mismo, y ante la persistente escalada de los precios del petróleo, el propio Trump amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si Teherán no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz, por donde circulan en torno a una quinta parte de las exportaciones mundiales de crudo, en un plazo de 48 horas.