Exministro venezolano cree necesario revisar leyes para garantizar libertades ciudadanas

"Yo creo que hay que, en general, actualizar nuestras normativas, en plural. Creo que, además, tenemos que quitarle el carácter punitivo a algunas normas que si están orientadas a la convivencia, no pueden tener un componente punitivo castigador", dijo en una entrevista al canal privado Venevisión.

Villegas, quien también se postuló al cargo de defensor del pueblo, sostuvo que la convivencia se construye sobre la base de una transformación "fundamentalmente cultural", a través del diálogo constante.

Asimismo, recordó que el viernes el Programa para la convivencia y la paz tuvo una segunda reunión con representantes de medios de comunicación y periodistas con el propósito de resolver aquello "que está causando ruido" para la garantía del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de la información.

"Venimos de un tiempo de mucha confrontación, venimos de un tiempo en el que los medios ocuparon el espacio de los partidos políticos y lamentablemente eso generó distorsiones", añadió.

El exministro dijo que es necesario que haya libertad de expresión plena, un ejercicio libre del periodismo, así como por los ciudadanos.

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El miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró a Raúl Cazal como nuevo ministro de Cultura, luego de que el saliente, Ernesto Villegas, renunciara a su militancia en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y se postulara como defensor del pueblo.

Villegas aseguró que, de ser elegido como titular de la Defensoría del Pueblo, ejercerá el cargo "libre de directrices partidistas y de cualquier otra índole distintas a las establecidas" por la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Además, señaló que el ataque militar de Estados Unidos al país suramericano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, abrió un "nuevo ciclo político" que interpela a todos, exigiendo determinación, autocrítica y rectificación "en todo cuanto sea necesario para recomponer" la soberanía dentro de la Constitución.

El proceso para designar a un nuevo defensor del pueblo y fiscal general se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran el pasado 25 de febrero de estos cargos.

Las renuncias de Saab y Ruiz se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.