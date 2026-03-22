Filipinas autoriza el uso de combustible más contaminante en medio de crisis de suministro

El Departamento de Energía (DOE) del país asiático, muy dependiente de las importaciones procedentes de Oriente Medio, señaló este domingo en un comunicado que se trata de una "respuesta puntual a riesgos externos que afectan a sectores concretos", sin que las autoridades hayan detallado por el momento hasta cuándo prevén que se mantenga vigente.

La medida permite utilizar combustibles Euro II de forma provisional a vehículos de 2015 o anteriores y a 'jeepneys' –los populares minibuses filipinos–, así como al sector marítimo y de transporte marítimo y en aplicaciones industriales como plantas eléctricas y generadores.

Quienes tengan intención de utilizar u ofrecer este tipo de combustible deberán notificarlo a través de la Oficina de Gestión de la Industria Petrolera (OIMB) de Filipinas, y los establecimientos que lo comercialicen deberán colocar "avisos claros y visibles" que indiquen "explícitamente" que el combustible es Euro II, según el comunicado del DOE.

Asimismo, las compañías que ofrezcan este tipo de combustibles deberán mantenerlos separados de los Euro IV –el estándar de uso habitual en el archipiélago– en los sistemas de almacenamiento, transporte y venta minorista.

Los estándares Euro II y Euro IV, entre otros, se utilizan en la legislación de Unión Europea (UE) relativa a emisiones de los vehículos de motor y sirven como referencia internacional en países como Filipinas.

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El objetivo de la medida adoptada por el archipiélago, impulsada tras consultas con las industrias petrolera y automotriz, es "mantener un suministro continuo de combustible", mientras se ofrece cierta "flexibilidad a sectores que puedan verse afectados" por la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio.

Filipinas, que junto con otros países del Sudeste Asiático como Tailandia viene registrando largas colas en gasolineras ante el incremento del precio de los carburantes, ordenó hace dos semanas reducir a cuatro días la jornada laboral de varios departamentos gubernamentales.

La central eléctrica de la ciudad insular de Patnanungan, en el noreste del país, ha recortado desde este domingo y hasta nuevo aviso su horario de operaciones en ocho horas por falta de combustible.

El conflicto en Oriente Medio tiene entre sus principales focos de tensión el estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético global, lo que ha derivado en una crisis de suministro y ha hecho escalar los precios del petróleo. Irán, que controla la ribera norte de la vía, obstaculiza el tránsito de embarcaciones.