Hey Banco abre brazo tecnológico para vender IA, tesorería y pagos en México y A. Latina

En entrevista con EFE, Demetrio Strimpopulos, director de Diseño y Experiencia en Hey Banco, explicó este domingo que esta nueva unidad nació como una plataforma de infraestructura financiera e IA como servicio (Saas) para el sector financiero regional, y afirmó que no hay otro jugador en el sistema con un brazo tecnológico de este tipo.

La oferta, lanzada en el marco de la 89 Convención Bancaria, celebrada en Cancún (Quintana Roo, sureste) arranca con tres verticales: modelos de IA aplicados al sistema financiero, automatización de procesos de cobranza y tesorería inteligente, y acceso indirecto al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Según Strimpopulos, estas capacidades ya operan en banca real, dentro de Hey, y buscan mejorar eficiencia, controles, experiencia del usuario y velocidad de lanzamiento de nuevos productos financieros.

Añadió que la plataforma opera con un enfoque modular y de integración ágil, lo que permite a bancos, fintech y otras entidades conectarse a infraestructura con cumplimiento regulatorio y estándares de seguridad alineados a la normativa vigente.

Strimpopulos explicó que una de las soluciones centrales es la concentración de fondos, que incluye automatización de tesorería, cobranza, verificaciones de cuentas, transferencias, cargos automáticos y ligas de cobro, para ayudar a otras empresas a conectarse al sistema financiero.

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Agregó que la otra gran vertical es la IA, donde Hey Banco ya ha madurado más de 40 modelos que pondrá a disposición de otros jugadores del sector.

Strimpopulos dijo que esos desarrollos atienden procesos de misión crítica en la banca, como incorporación de clientes, análisis documental, detección de cuentas anómalas, prevención de fraude, originación de crédito, venta cruzada, atención en centros de contacto y educación financiera.

Sostuvo que la propuesta está diseñada para resolver problemas comunes de otros jugadores más pequeños, y que su valor diferencial es haber sido construida desde la operación bancaria, no como herramientas aisladas.

También afirmó que la solución busca ser global y multilingüe, con potencial para atender instituciones en Centroamérica y Suramérica, al considerar que muchas de las necesidades operativas del sector se repiten en distintos países.

En esa línea, sostuvo que la propuesta puede extrapolarse con relativa facilidad porque complementa la plataforma de cada banco y no depende de abrir al mercado el sistema completo con el que opera Hey Banco.

El directivo precisó que el lanzamiento inicial incluye cinco modelos, entre ellos bots conversacionales en texto y voz, cobranza por llamada y por WhatsApp, y análisis documental.

El siguiente paso será ampliar su portafolio hacia riesgo crediticio, fraude avanzado, validación biométrica, personalización, ventas digitales inteligentes y automatización avanzada.

Sobre el manejo de datos, aseguró que la información de cada cliente se administra de forma independiente, con protocolos separados, sin mezcla con la operación del banco ni uso compartido para entrenamiento.