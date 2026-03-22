Irán dice que Ormuz sigue abierto salvo para EE.UU. e Israel, pese al ultimátum de Trump

“El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos”, afirmó el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi, según informó la agencia Mehr.

Musavi indicó que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible “con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección”.

El diplomático iraní dijo que la causa de la situación actual en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz es la “agresión” de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que Teherán está dispuesto a cooperar con la OMI y con los países “para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos”.

Sus declaraciones llegan horas después de que Trump amenazara a Irán con atacar sus centrales eléctricas si no abre “totalmente” el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

El Ejército iraní, por su parte, advirtió de que atacaría infraestructuras energéticas, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.