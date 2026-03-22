Israel activa su sistema de defensa ante nueva ola de "misiles lanzados desde Irán"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) enviaron "una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas", recomendando a la población "que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso".

Por su parte, el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) publicó en X que tras los ataques "sus equipos fueron desplegados a las diversas partes donde se informaron incidentes" y que "no se reportaron víctimas".

Sin embargo, paramédicos de MDA dieron asistencia "a un pequeño grupo de ciudadanos que fueron heridos cuando se dirigían hacia los refugios y a aquellos que sufrieron ataques de ansiedad", señaló la publicación.