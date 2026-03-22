Israel mata a cuatro agentes de la policía palestina en Gaza al bombardear su coche

Hasta el momento tres de los fallecidos han sido identificados como Ali Abu Ravee, Sargento Primero Ahmed Hamdan y Osama Tabasha, detalló el hospital Al Awda.

El bombardeo israelí, de acuerdo al información del hospital, también dejó a otras diez personas heridas, entre las cuales se encontrarían más miembros de la policía.

El Ministerio de Interior y Seguridad Nacional de Gaza, por su parte, confirmó el ataque contra el vehículo policial en un comunicado, y agregó que se produjo mientras los agentes realizaban una misión oficial en el campamento de refugiados de Nuseirat.

En vídeos a las que ha tenido acceso EFE, se ve el coche totalmente destrozado tras el ataque israelí, manchas de sangre en el suelo y zapatos y ropa esparcida. También se ve cómo los palestinos sacan en mantas los cuerpos de los fallecidos, algunos muy desfigurados.

El Ejército de Israel, por su parte, no se ha pronunciado sobre este último ataque.

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Pese a que en Gaza hay un supuesto alto el fuego desde el pasado mes de octubre, los bombardeos de Israel sobre el ya muy devastado enclave palestino no han cesado de manera definitiva.

De hecho, el Ministerio de Sanidad informó este domingo de que en el último día al menos tres palestinos fallecieron por ataques de Israel y otros catorce quedaron heridos.

En total, desde el inicio de la tregua, 677 gazatíes han sido asesinados por el Ejército hebreo y más de un millar han quedado heridos.