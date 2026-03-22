Loeb, ganador final en coches del Rally Raid Portugal

La tercera victoria consecutiva de Dacia, tras el triunfo de Loeb en Marruecos y del catarí Nasser Al Attiyah en el Dakar, fue clara, puesto que el norteamericano acabó a 2:46 y el piloto local a 3:37 para dejar fuera del podio al brasileño Lucas Moraes (Dacia), cuarto a 4:36, tras ganar esta última jornada con tres segundos de ventaja sobre Al Attiyah, 10 respecto a Ferreira y 26 sobre Loeb.

El argentino Lucio Álvarez (SVR) concluyó undécimo de la general a 40:54 y el chileno Hernán Garcés (Overdrive) decimosexto a 2h48.18.