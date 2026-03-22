Paloma Valencia sube al segundo lugar en la intención de voto presidencial en Colombia

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, se mantiene al frente de la intención de voto, con el 34,5 %, mientras Valencia marca el 22,2 % y desbanca del segundo lugar al ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria (15,4 %), señala la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicada por la revista Cambio.

Dos candidatos del centro, Claudia López y Sergio Fajardo, ocupan el cuarto y quinto lugar en el sondeo, con el 3,7 y el 3,6 %, respectivamente, superados por el voto en blanco que aparece como opción del 6,5 %.

El crecimiento de Valencia ocurre después de las consultas entre partidos del pasado 8 de marzo en las que se impuso como candidata de la derecha y escogió como compañero de fórmula a Juan Daniel Oviedo, un economista de centro que se ha convertido en el fenómeno político colombiano por su estilo espontáneo y su homosexualidad asumida.

De hecho, ante la pregunta de si los nombres de los candidatos a la Vicepresidencia influyen en su elección, el 52,1 % respondió que sí; el 45,4 % dijo que no y el 2,5 % no sabe o no responde.

La encuesta, que se hizo entre el 17 y el 21 de marzo con 2.157 personas y tiene un margen de error del 3 %, muestra una trayectoria ascendente de Valencia, que pasó del 2,3 % en enero al 22,2 % de hoy.

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Sin embargo, todo indica que ninguno de los candidatos tiene el caudal suficiente para ganar en primera vuelta, lo que obligará a un balotaje el 21 de junio, para el cual el CNC apunta a un empate técnico entre Cepeda (43,3 %) y Valencia (42,9 %), con un 9,4 % de indecisos.

Si el rival de Cepeda llega ser De la Espriella, el candidato de izquierda ganaría con el 48,1 % frente al 35,5 % del ultraderechista, mientras que los indecisos representan el 11,1 %.