Agente del FBI involucrado en interrogatorios testificará en caso contra "cerebro" del 11S

Gaudin es el último gran testigo del FBI ofrecido por la fiscalía en el largo proceso conjunto contra Sheij Mohamed, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, cuyas vistas preliminares reiniciaron hoy en la base naval estadounidense de Guantánamo, después de casi 25 años de los ataques.

Su testimonio es definitorio para esclarecer la cadena de interrogatorios que conecta las torturas de la CIA a los supuestos responsables del 11S con un equipo posterior de investigadores o 'clean team' del FBI en 2007 y 2008, de los que salieron las confesiones de los prisioneros que sí podrían ser usadas en un posible juicio al no estar manchadas por las torturas.

Para la fiscalía de las comisiones militares, reconfiguradas en 2006 y reabiertas en 2021, las declaraciones de Gaudin son clave para demostrar que esas entrevistas fueron voluntarias, sin amenazas ni coerción, y que marcan una ruptura clara con los abusos previos cometidos por la CIA.

Los abogados de la defensa, en cambio, lo consideran una pieza central para probar la continuidad, al sostener que estuvo presente en los primeros despliegues de las llamadas 'técnicas de interrogatorio reforzadas' (EIT) en un 'black site' de la CIA en 2002, lo que pone en duda que fuera ajeno al sistema de obtención de confesiones bajo tortura.

Si el juez concluye, a partir del testimonio de Gaudin y de las declaraciones previas de otros agentes, que las confesiones obtenidas por los llamados 'clean team' siguen viciadas por la coerción anterior, podría excluirse una parte clave de la prueba incriminatoria contra Sheij Mohamed y sus cómplices, lo que impediría que el juicio continúe.

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Por otro lado, si se acepta la tesis de la fiscalía, esas declaraciones seguirán siendo la columna vertebral del caso, el más complejo de las comisiones militares creadas en Guantánamo, donde EE.UU. ha retenido desde 2002 a unos 780 hombres, de los que solo permanecen 15, todos ellos considerados de alto riesgo o atrapados en un limbo legal.

En la audiencia de este lunes, la primera desde diciembre de 2025, estuvieron presentes los cuatro acusados, entre ellos Sheij Mohamed, vestido de blanco con la barba teñida de rojo, sentado al frente de la sección de los acusados.

La primera parte de la vista se centró en argumentos de la defensa para aplazar la comparecencia de Gaudin ante la corte, debido a la ausencia de Walter Ruiz, el abogado líder en el equipo defensor de Mustafa al Hawsawi, incapacitado por una neumonía que lo mantiene hospitalizado en la base naval, al sureste de Cuba.

El resto de su equipo, en conjunto con el resto de los letrados, defendieron la necesidad "no negociable" de la presencia de Ruiz, el único en su equipo con experiencia en procesos de pena capital, para garantizar el derecho constitucional estadounidense a la plena representación en estos casos.

Sus argumentos se centraron en que, pesar de que el agente especial del FBI no participó personalmente en el interrogatorio de Al Hawsawi, sus relaciones con los que sí lo hicieron y su conocimiento de los procedimientos podrían ser vitales también para la defensa del acusado.

La fiscalía, sin embargo, argumentó sobre la necesidad de recoger el testimonio de Gaudin debido a su delicado estado de salud, agravado por los cánceres que padece. El agente especial viajó a Guantánamo a pesar de que fue sometido a una cirugía hace diez días, según se supo en la audiencia.

En una decisión que sorprendió tanto a letrados como a expertos presentes en la sala, el juez militar Michael Schrama falló en contra de la petición de la defensa y permitirá el testimonio de Gaudin, que se espera acapare los próximos días en esta semana de vistas en Guantánamo.