Candidatos que están en primeros lugares de sondeos inician el debate presidencial en Perú

En la primera sesión son once los candidatos en pantalla, ante el fallecimiento la pasada semana de Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), quien perdió la vida en un accidente mientras se trasladaba por el sur de los Andes peruanos para seguir su campaña electoral.

Entre los once participantes destaca el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato del partido ultraconservador Renovación Popular, que junto con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), lidera las encuestas de intención de voto con alrededor del 12 %.

También será el turno este lunes del candidato de centroizquierda Alfonso López Chau (Ahora Nación), que en el último sondeo de la encuestadora Datum aparecer en el tercer lugar con 6,5 %, así como del comediante Carlos Álvarez (País Para Todos), que con una propuesta política de derecha es cuarto en los sondeos con 5 %.

Completan la lista de participantes de esta primera jornada la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), los dueños de universidades empresario José Luna (Podemos Perú) y César Acuña (Alianza Para el Progreso).

También son parte del cartel de esta velada de debate los excongresista Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Fernando Olivera (Frente Esperanza), el militar en retiro Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), el general del Ejército en retiro José Williams (Avanza País), y Álex Gonzáles (Demócrata Verde), exalcalde del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el municipio con mayor población de Perú.

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Los candidatos llegaron al Centro de Convenciones de Lima, sede del debate, arropados por numerosos grupos de simpatizantes ataviados con banderas y camisetas con el color de los respectivos partidos, así como de sus símbolos identitarios.

Álvarez protagonizó incluso una pequeña representación artística al llegar acompañado de personas vestidas de presos con distintos males que acucian al país.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencia ocho mandatarios en cerca de diez años.