Dos ataques con proyectiles impactan infraestructura gasística en Irán, según agencia Fars

La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días.

Fars asegura que el ataque en Isfahán afectó un edificio administrativo y un punto de reducción de presión en la estación de gas, así como edificios aledaños.

También reporta que el ataque que impactó el gasoducto de Jorramshahr, en los alrededores de una planta energética, no dejó víctimas.

Israel bombardeó el 18 de marzo las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, en un ataque en el que actuó sin EE.UU. y que desencadenó bombardeos iraníes contra infraestructura energética en todo el golfo Pérsico.

Este lunes, Trump anunció haber ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades, unas conversaciones que Teherán ha negado.

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El hecho de que la infraestructura energética se convirtiera en objetivo militar en este conflicto en Oriente Medio disparó los precios del petróleo durante el final de la semana pasada, un crecimiento que se revirtió en parte después de los anuncios de Washington.