El primer ministro de Vietnam visita Rusia para firmar acuerdos energéticos

El dirigente vietnamita, que llegó en la tarde del domingo a Moscú, también tiene previsto sellar pactos en otros campos como la energía nuclear, el desarrollo de infraestructura, ciencia, tecnología, educación y cultura, apunta el comunicado publicado en el portal del Gobierno.

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del país persa han provocado una fuerte subida en el precio del petróleo y el gas, en parte debido a las preocupaciones sobre el suministro procedente de la región y que navega por el estratégico estrecho de Ormuz.

Vietnam, un centro manufacturero emergente muy dependiente del combustible procedente de Oriente Medio e históricamente próximo a Moscú, considera a Rusia "un socio estratégico para garantizar la seguridad energética del país", apunta el escrito.

"La cooperación en materia de petróleo y gas se reforzará en todos los ámbitos: comercio, exploración, extracción y formación de recursos humanos", remarca el comunicado oficial que cita las palabras del embajador vietnamita en Moscú previas a la visita.

Pham Minh Chinh tiene previsto reunirse este lunes con su homólogo ruso, Mikhail Mishustin, para abordar "cuestiones relativas al comercio ruso-vietnamita", centrándose en la puesta en marcha de proyectos conjuntos en los sectores energético, recoge el diario The Moscow Times.

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Hanói ha renovado en los últimos años su aspiración de construir dos centrales nucleares con el objetivo de afianzar su seguridad energética, para lo que cuenta con el apoyo de Moscú.

A raíz del conflicto en Oriente Medio y el golpe al sector energético, Rusia, que cuenta con sanciones internacionales contra su sector petrolero y del gas por la guerra en Ucrania, se ha erigido como alternativa para cubrir la demanda, sobre todo a raíz de la exención temporal a las sanciones al crudo en tránsito por parte de EE.UU..

Varios países del Sudeste Asiático, una de las regiones más afectadas por el cierre de Ormuz, entre ellos Tailandia, negocian con Moscú la posible compra de petróleo.