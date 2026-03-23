El sacerdote paraguayo que integra el equipo de atletismo del Papa

El sacerdote paraguayo Hugo Sosa, oriundo de Yuty, departamento de Caazapá, volvió a dejar en alto el nombre del país tras completar ayer los exigentes 42 kilómetros de la tradicional Maratón de Roma 2026, una de las competencias más emblemáticas de Europa.

El compatriota actualmente se desempeña como rector de la iglesia de San Silvestro al Quirinale y cursa un doctorado en Biblia. Recientemente, participó por cuarta vez en esta competencia, marcando presencia paraguaya en el evento que reúne a cerca de 60.000 corredores de todo el mundo.

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Una lesión y un exigente tramo final

Pese a haber llegado con una lesión que casi le impide competir, el sacerdote logró completar la prueba y cruzar la meta en los históricos Foros Imperiales, uno de los puntos más simbólicos del recorrido.

La maratón, que atraviesa sectores del centro histórico de Roma, presenta una dificultad particular en sus últimos kilómetros, donde el empedrado reemplaza al asfalto y el desgaste físico se hace más intenso.

“Cada maratón es muy especial. La última que hice fue justamente acá en Roma y al kilómetro 32, en parte del centro histórico, hay como nuestros empedrados -pero más ordenados-. Ya no corrés sobre asfalto, tenés las piernas cansadas, pies que te duelen y te quedan 12 kilómetros que duelen muchísimo. Entonces ahí pensás en todo lo que uno invirtió entrenando”, relató.

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Entre la fe, el deporte y la disciplina

Según relató, desde muy joven, correr forma parte de su vida. Hoy, esa disciplina se combina con su vocación sacerdotal, en una experiencia que, según él mismo explica, tiene múltiples puntos en común.

“La maratón es una carrera de resistencia y la vida sacerdotal podría ser como esa carrera. No en el sentido de aguantar porque no queda otra, sino que la comunidad, la oración y el cuidar el cuerpo hacen parte para que pueda ser un instrumento útil para quienes buscan a Dios”, expresó en entrevista para la periodista paraguaya en Roma, Mónica Fabiola Ayala

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Añoranza

El sacerdote también compartió que uno de los lugares donde encuentra tranquilidad durante sus entrenamientos en Roma es la zona del Lungotevere, especialmente más allá del Ponte Milvio, donde el paisaje le recuerda a su ciudad natal.

“Es un lugar más tranquilo para mí, con kilómetros más largos. Es una zona más de campo que me hace acordar a mi pueblo, a Yuty, porque hay muchas ovejas”, comentó entre risas de añoranza.

Además de representar a nuestro país, el padre Sosa compite como integrante de Athletica Vaticana, el equipo oficial de atletismo de la Santa Sede, llevando consigo tanto la bandera paraguaya como la del conjunto deportivo oficial del Vaticano.