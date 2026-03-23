El Supremo de Guatemala revoca fallos irregulares en contra de periodista Zamora Marroquín

Los fallos fueron revocados tras un recurso legal presentado por el periodista ante la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, según confirmaron este lunes fuentes judiciales.

La resolución establecida por el Supremo contempló como irregulares las decisiones en 2025 de la Sala Segunda Penal y la Sala Tercera de Apelaciones, que ordenaron el retorno a la prisión preventiva por parte de Zamora Marroquín.

De acuerdo a la resolución del Supremo, a Zamora Marroquín se le "vulneró el debido proceso" con resoluciones carentes "de fundamentación", también calificadas como "ilegítimas" y "arbitrarias".

El periodista salió de la cárcel el 12 de febrero pasado por orden de un juez después de pasar poco más de tres años en prisión preventiva sin que se probaran los cargos en su contra.

El comunicador había salido de la cárcel en un breve período de 2025, pero quedó privado nuevamente de su libertad por los dictámenes de la Sala Segunda Penal y la Sala Tercera de Apelaciones.

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Zamora Marroquín, fundador y director del desaparecido diario elPeriódico, fue detenido en 2022 acusado de supuesto lavado de dinero, en un caso considerado por amplios sectores nacionales e internacionales como una represalia por las investigaciones del medio sobre actos de corrupción durante la presidencia de Alejandro Giammattei (2020-2024) y por su cobertura de redes de poder y crimen organizado.

La acusación en contra del periodista estuvo a cargo del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula, incluida la fiscal general, Consuelo Porras, se encuentra sancionada por corrupción por Estados Unidos.