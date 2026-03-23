Israel lanza una ola de ataques contra infraestructura del régimen iraní en Teherán

La ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

A través de su canal oficial de Telegram, las IDF indicaron que se enviaron alertas de precaución a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, instando a la población a dirigirse a refugios y permanecer allí hasta nuevo aviso.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) señaló que sus equipos fueron desplegados en distintos puntos donde se registraron incidentes, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas mortales.

No obstante, paramédicos atendieron a varias personas con heridas leves sufridas al buscar refugio y a otras afectadas por crisis de ansiedad.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, subrayó que los esfuerzos militares del país están centrados actualmente en Irán, mientras que el frente en Líbano, donde continúan las operaciones contra Hizbulá, es considerado secundario.

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Zamir advirtió además de que la campaña militar será "prolongada" y que Israel está preparado para intensificar sus operaciones tanto ofensivas como defensivas en la región.