La izquierda llega con ligera ventaja a unas elecciones danesas sin mayorías claras

Los últimos sondeos sitúan a la izquierda por delante, con una ventaja de entre dos y cinco puntos, pero insuficiente para lograr la mayoría absoluta; y dan como ganador al Partido Socialdemócrata, que sufriría un retroceso notable, al igual que las otras dos fuerzas con las que gobernó la pasada legislatura, el Partido Liberal y el centrista Los Moderados.

De ahí que Frederiksen -que lleva siete años en el poder, primero con la izquierda y luego con un inédito Ejecutivo de centro- haya mantenido la ambigüedad durante la campaña electoral.

"No entiendo tampoco por qué algunos quieren regresar a la política de bloques", dijo el domingo en un acto electoral Frederiksen, cuyo partido encabeza los sondeos con algo más del 20 %, un resultado histórico por bajo pero que le garantizaría un cómodo triunfo por la fragmentación del voto, con doce fuerzas políticas en el Parlamento, como en la actual legislatura.

Frederiksen reiteró también su apuesta por reintroducir el impuesto al patrimonio, una idea que lanzó al convocar elecciones anticipadas hace cuatro semanas y que ha sido rechazada de pleno por todo el bloque de derecha y también por Los Moderados.

Si lo que apuntan las encuestas se confirma, Frederiksen no tendría mayoría con el bloque de izquierdas, ni siquiera recurriendo a los diputados de las Islas Feroe y Groenlandia, los dos territorios autónomos que eligen cuatro mandatos en total.

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Pero tampoco la tendría con la coalición actual, una fórmula inédita que eligió en 2022 apelando a la difícil situación geopolítica y que se quedaría bastante más lejos de la mayoría, con un retroceso conjunto de las tres fuerzas de unos 15 puntos porcentuales, según los sondeos.

La situación parece todavía más difícil en el bloque de derecha, que no sólo debe superar unos pronósticos desfavorables, sino también las rencillas internas y la falta de un liderazgo claro.

El líder del Partido Liberal y actual ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, no ha sabido remontar los sondeos, que apuntan a un resultado por debajo del 10 %, el peor en su historia y que podría provocar que hasta otras dos fuerzas del bloque de derecha le adelanten.

El último debate electoral, la noche del domingo en la televisión pública DR, escenificó la desunión entre las fuerzas de derecha, con ataques de los líderes de otros partidos a Poulsen exigiendo que rechace abiertamente la posibilidad de un nuevo gobierno con Frederiksen y enfrentamientos entre la ultraderecha y Los Moderados.

El otro posible líder del bloque, Alex Vanopslagh, de la Alianza Liberal, no cuenta con el apoyo de todas las fuerzas del bloque de derecha, aparte de que está por ver el efecto de su confesión, en campaña, de que había consumido cocaína al inicio de su liderazgo en el partido.

La campaña ha girado en torno a cuestiones como la política fiscal, el impuesto sobre el patrimonio, la reforma de las pensiones, ayudas para afrontar la crisis o la inmigración, con muchos de los principales partidos compitiendo por endurecer más aún la línea fijada hace dos décadas, precursora en Escandinavia.

Los socialdemócratas quieren que los inmigrantes condenados por amenazar o agredir a personal sanitario sean excluidos temporalmente de recibir tratamiento sanitario no urgente gratuito, mientras que la derecha habla de cámaras con reconocimiento facial en guetos, cero refugiados y de reducir el número de musulmanes en el país.

El clima y el medio ambiente, principales preocupaciones de los daneses según los sondeos, también han estado presentes, aunque de forma indirecta, como en las discusiones sobre el bienestar de los animales en el potente sector porcino.

A pesar de las preocupaciones climáticas de los daneses, el partido que más protagonismo da a esos temas en su programa, La Alternativa, podría quedarse fuera del Parlamento, ya que los sondeos lo colocan sólo unas décimas por encima de la barrera mínima del 2 %.