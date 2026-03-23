Patronales de España y Francia piden una mayor integración energética entre ambos países

El presidente del Medef, Patrick Martin, subrayó en la apertura del quinto foro franco-español que la patronal francesa organizaba con la CEOE que la guerra en Oriente Medio ha puesto en evidencia, como ya lo hizo el conflicto en Ucrania, "la necesidad de reducir nuestras dependencias" en energía, entre otros productos, pero también más en general en las cadenas de aprovisionamiento.

Martin insistió en que "tenemos que disponer de una energía descarbonizada" a un precio asequible y "a ser posible soberana", después de haber señalado que cada país debe fijar sus prioridades, pero al mismo tiempo defendiendo la apuesta francesa por la nuclear, que supone en torno al 70 % de la generación patria de electricidad.

En cualquier caso, hizo un llamamiento para "desarrollar las interconexiones" entre España y Francia, que ha sido desde hace mucho una reivindicación repetida de Madrid, pero también de las redes internas en cada país.

Para el presidente de la patronal francesa disponer de esas infraestructuras de intercambio de energía "es una de las claves para garantizar el aprovisionamiento" y se tienen que poner en marcha "con un equilibrio de costos y de beneficios".

En su intervención de apertura, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también habló de que los dos países tienen que avanzar juntos en la seguridad y en la transición energética "con un sistema más integrado" en el que se favorezca "la interconexión energética".

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Garamendi explicó que las empresas de los dos países comparten una visión común en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la competitividad y destacó que haya que ampliar la base industrial e incrementar la cooperación en sectores como la energía, el transporte, la defensa, la digitalización o las infraestructuras.

"La industria es un pilar del crecimiento", señaló al desgranar siete objetivos comunes que se han marcado el Medef y la CEOE en este foro, en el que además de ejecutivos de empresas de los dos países, contó con la presencia de los respectivos ministros de Economía, Roland Lescure y Carlos Cuerpo.

Martin hizo una crítica de las políticas pasadas de competencia de la Comisión Europea al señalar que "la Unión Europea no debe limitarse a ser un mercado abierto a todos los vientos", sino que debe crear "campeones" sectoriales, como ya los tiene, para afrontar a los de otros bloques económicos mundiales.

"Europa debe dejar de sufrir las reglas de los demás", argumentó el jefe de los empresarios franceses, que insistió en su voluntad de que el nivel de las relaciones con la CEOE sea "equivalente o superior" al de las que mantienen con organizaciones patronales de otros países.