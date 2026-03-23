Relajarse escuchando a Klimt o cómo transformar en música los dorados de Viena

Compuesta por cuatro temas "cálidos y humanos" de cinco minutos de duración, esta banda sonora está ya disponible en varios hoteles de lujo, en trenes nocturnos y, a partir de junio, en los vuelos de larga distancia con destino a Viena de la compañía Austrian Airlines, según ha anunciado este lunes la oficina de turismo de Viena.

Así, frente al 'white noise' que mucha gente usa para relajarse, este Vienna Gold Noise ha analizado espectralmente los matices dorados de monumentos vieneses para traducirlos en sonidos audibles acompañados por el tarareo de los Niños y las Niñas Cantores de Viena.

El Salón de Té de la Ópera de Viena; de 'El beso', de Klimt; el tesoro imperial del Palacio de Hofburg, y de elementos de la Iglesia de Otto Wagner han sido los monumentos elegidos.

"Con 'Vienna Gold Noise' creamos una experiencia sonora especial que acompaña a nuestros huéspedes tanto en su viaje de llegada como durante su estancia en Viena", ha declarado el director de la Oficina de Turismo de Viena, Norbert Kettner, que explica que la iniciativa va dirigida a los "viajeros de lujo" que son parte de su público objetivo.

Las piezas sonoras han sido creadas en colaboración con un grupo de científicos de la Universidad Técnica de Viena que midieron el oro de estos monumentos para determinar su tonalidad y matiz y registrarlos en hercios, una unidad de frecuencia que se utiliza tanto para el sonido como para las ondas electromagnéticas.

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Walter Werzowa, profesor de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, utilizó estos datos para modular las frecuencias de luz en frecuencias audibles mediante la octavación: reducir repetidamente a la mitad la frecuencia de la luz hasta situarla dentro del rango audible.

Esta técnica, denominada "sonificación de datos" y basada en la conversión de datos en sonidos, es utilizada en astronomía para transformar la luz de estrellas lejanas en tonos audibles, así como en medicina para medir la actividad cerebral.

De acuerdo con la tendencia internacional en torno a sonidos para dormir y relajarse, las frecuencias audibles recogidas se combinaron con otras piezas acústicas que ayudan a la relajación y que pueden favorecer el sueño.

A esas frecuencias audibles se han incorporado sonidos de la naturaleza con efecto calmante, así como una canción de cuna de Johannes Brahms, interpretada por los Niños y las Niñas Cantores de Viena.

Con algunas respiraciones profundas y discretos bostezos contagiosos, se añade una calidez humana adicional a los cuatro temas, disponibles también en una lista de reproducción en plataformas digitales.