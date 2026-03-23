Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán

"Moscú ha estado proporcionando un apoyo militar sustancial al régimen de Teherán. Rusia no es solo su principal aliado, sino también el principal cómplice y actor central de ataques ilegales contra infraestructuras civiles de los países del Golfo", aseguró Melnyk en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania.

Según Melnyk, el Kremlin proporciona a Teherán apoyo en inteligencia, incluyendo imágenes satelitales y otros datos "cruciales" que facilitan ataques contra activos militares estadounidenses en Oriente Medio.

Además, recalcó, hay "suficientes indicios" de que Rusia está transfiriendo drones modernizados a Irán, cuyo uso permitirá a Teherán "librar esta guerra durante un periodo muy prolongado".

"Los mismos drones que enviaba Moscú desde el inicio de la guerra para asesinar a civiles ucranianos se producen ahora en Rusia y se usan tanto para destruir las infraestructuras de petróleo y gas como para matar a soldados estadounidenses", apuntó el diplomático.

Esto, señaló, se trata de "una escalada sin precedentes en la región que puede costar innumerables vidas", y calificó la cooperación entre Irán y Rusia como "alarmante".

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que su inteligencia militar (GUR) tiene "pruebas irrefutables de que los rusos continúan suministrando información de inteligencia al régimen iraní".

Según informaciones publicadas por el diario estadounidense New York Times a principios de mes, Rusia ha puesto a disposición de Irán información de inteligencia para que Teherán pueda atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

Melnyk también respondió hoy al representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, que se refirió al "sufrimiento" de la población rusa: "Escuchando todas esas fantasías, uno podría llegar a pensar que fue Ucrania la que invadió a la pobre Rusia, y no al revés".

"George Orwell se revolvería en su tumba", agregó.

Por su parte, Nebenzia acusó a los países europeos de "perseguir a disidentes" y "hacer la vista gorda" ante los ataques ucranianos contra el territorio ruso mientras intentan silenciar toda narrativa opuesta a la de la Unión Europea.