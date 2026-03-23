UE notifica a Paraguay entrada en vigor provisional del acuerdo con Mercosur

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo, anunció la Comisión Europea hoy, reportó AFP.

El Parlamento Europeo pidió en enero que la justicia verificara la legalidad de ese acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La asociación entre ambos bloques fue rubricada en enero pasado durante un acto celebrado en Asunción. Paraguay preside en rotación el liderazgo de la unión sudamericana.

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Pero, entretanto, la Comisión Europea optó por que el acuerdo se aplique de forma provisional, muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.

Notificación a Paraguay

“La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur”, indicó el Ejecutivo comunitario, según EFE.

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Explicó que, con el envío de su “nota verbal” a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea ha dado el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.