Un número indeterminado de muertos y 83 heridos en accidente de avión militar colombiano

El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló en su cuenta de X que hay "83 militares jóvenes vivos hasta ahora", confirmando así las cifras dadas por el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

"Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas", señaló Molina, después de que el comandante de la FAC, general Carlos Silva, informara, basado también en datos preliminares, de "48 heridos que han sido rescatados".

El gobernador indicó en una rueda de prensa que en la aeronave viajaban 125 personas, como dijo el comandante de la FAC, entre las que se encontraban "112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías".

En medio de la confusión reinante por las dificultades de acceso al lugar del siniestro, y a falta de cifras definitivas, el país recibió con alivio el alto número de supervivientes de esta tragedia, que pudo haber sido peor dado que el avión se incendió tras caer en un zona selvática, en las afueras de Puerto Leguízamo, una ciudad amazónica situada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

"Se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de estos y de las víctimas fatales se informará oportunamente" manifestó en un comunicado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

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Según el ministro, "como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", lo que agravó la situación en el lugar del accidente.

"De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales", agregó el titular de Defensa, ya que en la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que controlan los cultivos ilícitos el Putumayo.

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando el avión FAC 1016 que acababa de despegar de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, cayó a tierra por causas que aún se desconocen, señaló el comandante de la FAC.

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.

"Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional que tiene una base en Puerto Leguízamo para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate", agregó el comandante de la Fuerza Aérea.

En esa tarea también participaron socorristas de la Defensa Civil y decenas de lugareños que al presenciar la caída del avión corrieron hacia el lugar para ayudar a los heridos, a muchos de los cuales los subieron en motocicletas para llevarlos al Hospital María Angelines, de Puerto Leguízamo.

La atención a los heridos se ha dificultado porque los servicios de salud de Puerto Leguízamo son limitados ya que se trata de un municipio desconectado por carretera del resto del país, al que solo se puede acceder por vía aérea o por vía fluvial en un recorrido de ocho horas.

Por esa razón, la FAC envió desde Bogotá un avión ambulancia y otro Hércules C-130 "con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos", así como un avión Casa 295 con 24 camillas".

El general Silva añadió que también se envió a Puerto Leguízamo un helicóptero medicalizado UH60 para transportar heridos a ciudades más cercanas, como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.

Los heridos que requieran atención más especializada serán trasladados por vía aérea al Hospital Militar Central de Bogotá, una vez sean estabilizados.

El accidente ha dado pie a una controversia política en plena campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo por el recorte del presupuesto de Defensa que, según opositores al Gobierno, afecta el mantenimiento de las aeronaves militares.

"Presidente, si se dedicara a gobernar más que a hacer campaña por su partido y candidato habría concretado a tiempo esta y otras acciones indispensables de gobierno para garantizar la seguridad de nuestras tropas, gentes y territorios", escribió en su cuenta de X la candidata presidencial Claudia López.

El comentario fue en respuesta a un post de Petro en el que dijo que hace años su Gobierno decidió "la renovación del armamento de las fuerzas militares", pero eso no ha sido posible por "las dificultades burocráticas en la administración militar".