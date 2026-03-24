Arranca el Foro de Boao, el 'Davos asiático', que prevé un crecimiento del 4,5 % para Asia

El encuentro, que se celebra hasta el jueves bajo el lema 'Construir un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades, nueva cooperación', reúne a unos 2.000 representantes de más de 60 países y regiones, según datos de los organizadores.

Durante la jornada inaugural se difundió el informe anual sobre perspectivas económicas e integración asiática, que señala que la región seguirá aumentando su peso en la economía mundial hasta representar el 49,7 % del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo, frente al 49,2 % en 2025.

El documento apunta también a que Asia continúa siendo uno de los principales destinos de inversión extranjera directa, con China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) entre los mercados más relevantes, al tiempo que destaca un aumento de la inversión exterior por parte de las economías asiáticas.

En el ámbito laboral, el informe prevé una "estabilidad" general de la tasa de desempleo en 2026, aunque advierte de presiones en algunas economías.

Asimismo, señala que factores como la "incertidumbre en las reglas comerciales" o las tensiones en las cadenas de suministro podrían afectar a las perspectivas económicas y a los ingresos laborales, con mayor impacto potencial en el sudeste y sur de Asia, en el contexto de la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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El informe subraya que el centro de desarrollo global de la inteligencia artificial se está desplazando hacia Asia, donde varias economías están pasando de un papel de adopción a uno más activo en el desarrollo y aplicación de estas tecnologías.

Según el documento, este avance se apoya en factores como el tamaño de la población digital, la diversidad de aplicaciones y el respaldo de políticas públicas, con modelos diferenciados entre países: China destaca por su despliegue "a gran escala", Japón y Corea del Sur por su enfoque en manufactura avanzada, y economías como Singapur, India o Indonesia por su papel en aplicaciones y mercados emergentes.

Entre los asistentes al evento figuran el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong; la presidenta de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán, Sahiba Gafarova; el presidente del Parlamento de Sri Lanka, Jagath Wickramaratne, y el vice primer ministro de Kazajistán Roman Sklyar.

El programa incluye actividades centradas en cuestiones como la cooperación regional, la innovación tecnológica, la transición energética o la seguridad económica.

La principal intervención institucional está prevista para el jueves, cuando el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo) y tercera autoridad del gigante asiático, Zhao Leji, pronunciará un discurso en la sesión plenaria, anunciaron las autoridades chinas.

El Foro de Boao para Asia, creado en el año 2000 por acuerdo de 29 países de la región, se celebró por primera vez en febrero de 2001 con el objetivo de promover la integración económica asiática, un fin que posteriormente amplió a escala mundial.