Bolsonaro obtiene prisión domiciliaria por razones humanitarias

El magistrado de la Corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes autorizó al expresidente Jair Bolsonaro a seguir temporalmente su condena en prisión domiciliaria, por razones humanitarias, tan pronto salga del hospital donde está internado por una bronconeumonía.

Condenado a 27 años de cárcel por golpismo, Bolsonaro, de 71 años, estará recluido en su casa en Brasilia por un plazo de 90 días prorrogables, según la decisión del magistrado obtenida por la AFP.

Debido a sus problemas de salud, los abogados del líder derechista habían solicitado repetidas veces que fuera trasladado a su casa y no regresara al complejo penitenciario de Papuda, en la capital brasileña, donde cumple su pena desde enero.

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Decisión del magistrado

En su decisión de hoy, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, dijo que transcurridos los 90 días se volverá a analizar la situación de Bolsonaro, “incluido con pericia médica si fuera necesario”.

El exjefe de Estado (2019-2022) ingresó a terapia intensiva en la clínica privada DF Star de Brasilia el 13 de marzo, con un cuadro de fiebre alta, sudores y escalofríos.

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El lunes pasó a un cuarto del centro médico, aunque por ahora “sin previsión de alta hospitalaria”, dijo el doctor Brasil Caiado.

Según el equipo médico, la infección que lo llevó al hospital es fruto de un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

Desde entonces, Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías y sufre crisis de hipo, a veces acompañadas de vómitos.