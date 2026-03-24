Costa llama a respetar principios y a crear asociaciones para reforzar el multilateralismo

En un discurso en SciencesPo, la Escuela de Asuntos Internacionales de París, Costa se refirió al "creciente desorden" en el mundo, con "dos tendencias principales": "Una realidad en la que el poder de la fuerza prevalece sobre el poder de la ley y un mundo en el que el derecho internacional se ignora sistemáticamente, las grandes potencias violan la paz y perturban el comercio".

A la vez, añadió Costa, hay "una segunda tendencia importante: el mundo se está volviendo más multipolar. Cada vez más, las potencias medianas aspiran a desempeñar un papel relevante y, diariamente, las economías emergentes crecen en escala, confianza y poder".

En ese sentido, dijo que lo que resulta "más relevante para la UE" es la combinación de la erosión del respeto por el derecho internacional y la creciente multipolaridad.

Según el político portugués, en ese contexto el papel de la UE debería ser el mantenimiento de los principios del orden internacional basado en normas, las asociaciones para reforzar el multilateralismo y en tercer lugar "el poder", basado en dos pilares: la competividad para impulsar y reforzar la economía y la defensa.

Sobre el primer punto, Costa dijo que hace falta defender los principios del orden internacional "para seguir siendo un actor internacional coherente, predecible, fiable y respetado".

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La UE, señaló, "debe seguir apoyando un orden internacional basado en normas, fundamentado en los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Es de nuestro interés fundamental garantizar que el mundo siga siendo un mundo regido por normas y cooperativo. Es de nuestro interés fundamental evitar una mayor fragmentación global".

Y alertó de que "lo opuesto a la cooperación es el conflicto, lo opuesto a las normas es el caos, y eso es lo que tenemos hoy".

En cuanto a las alianzas, las consideró fundamentales "para fortalecer la red global de la Unión Europea y ponerla al servicio de un multilateralismo eficaz".

"La Unión Europea necesita reforzar el multilateralismo ampliando su red de asociaciones (...). Es una superpotencia económica y sigue siendo un poderoso imán; atrae socios, define estándares e involucra a otros mediante la cooperación en lugar de la fuerza. Y a medida que la Unión Europea forja más y más alianzas, fortalece el tejido del multilateralismo, reforzando la cooperación en todo el sistema y en todas las direcciones", señaló.

Por último, Costa dijo que hace falta "poder para desarrollar las herramientas necesarias para actuar con mayor autonomía y eficacia en el ámbito internacional".

La competitividad y la defensa, dijo, "aumentarán nuestra resiliencia y autonomía estratégica. Sin ellas, Europa no podrá ser un actor autónomo, un garante eficaz de la estabilidad ni un firme defensor del multilateralismo. La rápida respuesta de Grecia, España, Francia, Italia y los Países Bajos, que enviaron fuerzas militares para proteger a Chipre de los ataques de los últimos días, es un claro ejemplo del poder de Europa y de la solidaridad europea basada en principios", consideró.