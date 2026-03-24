Cuba sufrirá este martes largos apagones y el mayor desconectará a la vez un 63 % del país

La isla sufre una crisis energética por causas estructurales desde mediados de 2024, situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero de EE.UU, que limita directamente la capacidad de generación del sistema energético.

La situación es crítica: la semana pasada el país encadenó dos apagones nacionales (de más de un día cada uno), mientras se han normalizado los cortes de 15 horas diarias en La Habana y de hasta dos días consecutivos en algunos puntos de la isla.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.125 megavatios (MW) y una demanda máxima de 2.950 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.825 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.855 MW.

En esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, según la UNE.

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Los problemas en esta fuente -responsable del 40 % del mix- no están ligados al bloqueo petrolero. Las centrales termoeléctricas no operan al máximo de su capacidad y sufren frecuentes averías porque están obsoletas y no han sido mantenidas adecuadamente.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., según ha explicado el Gobierno cubano.

Expertos independientes argumentan que el sistema eléctrico cubano padece una infrafinanciación crónica y estiman que se precisarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear la red y la infraestructura de generación energética.

Por su parte, el Gobierno cubano denuncia el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, desde el estallido social del 11 de julio de 2021 a las registradas en los últimos días en La Habana y Morón (centro).