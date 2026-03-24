Déficit comercial de El Salvador se reduce un 2,1 % en 2026 con 1.635 millones de dólares

Las cifras oficiales indican que el déficit tuvo una reducción de 35,6 millones de dólares frente a los 1.671,2 millones de enero y febrero de 2025.

Esta caída en el déficit comercial se vio impulsado por un incremento del 3,3 % en las exportaciones y una variación casi nula de las importaciones, de acuerdo con los datos del BCR.

Las exportaciones acumuladas pasaron de 1.046,5 millones en febrero de 2025 a 1.080,8 en la actualidad, un incremento de 34,3 millones; mientras que las importaciones pasaron de 2.717,7 millones en febrero del año pasado a 2.716,4 millones en el mes anterior, con una caída de 1,3 millones de dólares.

Los principales productos que El Salvador importa son aceites de petróleo con 253,9 millones y medicamentos con 89,7 millones, mientras que en las exportaciones son camisas con 72,4 millones, suéteres con 65 y café con 54,4 millones.

Estados Unidos sigue siendo el principal socio de El Salvador con la venta de 655,9 millones de dólares de bienes en este periodo y la compra de 379,4 millones, lo que deja al país centroamericano con un déficit de 276,5 millones en su relación comercial.

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Por su parte, China es el segundo mayor vendedor de bienes a El Salvador con 603,8 millones en importaciones, pero no se cuela entre los primeros 10 compradores de mercancías, con lo que el déficit con China es de 602,5 millones de dólares.