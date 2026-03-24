El BCE urge al PE a aprobar la regulación del euro digital para adelantar sus ventajas

El miembro del comité ejecutivo del BCE responsable del euro digital, Piero Cipollone, hizo esta llamada en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara en la que señaló que el trabajo interno sobre la divisa digital avanza "fluidamente y a tiempo" para emitirlo en 2029, pero subrayó que se necesita la regulación.

Los Estados miembros de la UE ya llegaron a un acuerdo sobre la misma en 2025, pero la Eurocámara todavía no ha votado en pleno su postura de cara a la negociación que tendrán que mantener ambas partes para pactar el texto definitivo de la norma.

Cipollone incidió en que tener esta legislación es imprescindible para que el BCE pueda finalizar los detalles del euro digital y fijar los estándares técnicos para el mismo, por lo que contar con ella "aceleraría el beneficio del euro digital incluso antes de que este esté en marcha" puesto que ya podrán irse implementando esas normas.

Asimismo, señaló que el BCE prevé anunciar este verano los estándares europeos que utilizará el euro digital en cada caso de uso y trabajará después para que estos se integren en sus terminales de pago lo antes posible.

"Si Bizum quiere ir a un punto de venta físico y ya saben que el euro digital llegará en dos años, el comerciante en España adoptará el estándar y Bizum no dependerá de una solución extranjera", dijo a modo de ejemplo Cipollone.

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El miembro del BCE destacó durante su comparecencia que el euro digital beneficiará a todos los participantes del sistema de pagos, pero en particular a los pequeños comercios, "que podrían ahorrarse hasta la mitad de lo que pagan hoy" en costes por aceptar el pago con tarjetas.

Estos comercios actualmente "no tienen ningún poder de negociación frente a los proveedores de sistemas de pago" y, según los datos del BCE, "pagan hasta cuatro veces más que los grandes comercios", subrayó Cipollone.

En general, el euro digital permitirá rebajar los costes de los sistemas de pago y las tasas que cobran los proveedores de países no comunitarios, dijo Cipollone, quien precisó que los proveedores tendrán que recibir una "compensación justa" por integrar el euro digital en sus sistemas y consideró que hay "amplio margen" para que los proveedores privados europeos sean "más fuertes de lo que son hoy".

Cipollone subrayó durante el debate que el euro digital es necesario para reducir la dependencia actual de proveedores de pago no europeos sobre los que "no tenemos ningún control" y defendió que este no limitará la libertad de los ciudadanos sino que, por el contrario, la reforzará al permitirles usar dinero del BCE para pagar en línea, algo que hoy no es posible sin intermediarios.