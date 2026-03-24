El brent vuelve a superar los 100 dólares, siguen ataques pese a prórroga de Trump: día 25

Mientras, el brent volvió a superar los 100 dólares por barril. Aquí lo más destacado de la guerra en su vigesimoquinto día:

- Dos proyectiles impactaron contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars la madrugada de este martes.

- La información de estos impactos, sin quedar claro cuándo se produjeron, llega después de que Trump anunciara la víspera el aplazamiento de cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días gracias a haber tenido "conversaciones productivas" con Teherán.

- Irán ha confirmado que ha habido contactos con Washington, pero niega que haya ningún tipo de negociación en marcha.

- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertaron de cinco andanadas de ataques lanzados desde Irán a lo largo de la noche. Los servicios de emergencia solo reportaron un impacto en el norte del país y se desplazaron a Nesher y Haifa, donde un hombre resultó herido leve al pisar restos del proyectil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Kuwait indicó que siete líneas eléctricas aéreas quedaron fuera de servicio en varias zonas del país debido a los daños sufridos por la caída de escombros tras las interceptaciones de drones.

- Arabia Saudí y Baréin también informaron de ataques, que fueron interceptados.

- Las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak informaron de la muerte de un comandante en la región de Anbar, al oeste de Bagdad, a causa de un ataque aéreo, según recoge la agencia INA.

- El comunicado de las FMP, que atribuye el ataque a Estados Unidos, apunta que el comandante de las milicias identificado como Saad al-Baiji murió junto a un número indeterminado de combatientes en un ataque dirigido contra su cuartel general.

- Precisamente desde Irak se lanzaron cinco misiles contra una base del Ejército sirio en la provincia nororiental de Hasaka, según el comunicado de las fuerzas armadas de Siria difundido por la agencia oficial SANA.

- El Ejército sirio anunció que se está coordinando con las autoridades iraquíes y que se encuentra "en estado de máxima alerta".

- El Ejército israelí atacó de nuevo Beirut a lo largo de la noche con el objetivo de alcanzar "infraestructura de Hizbulá". La agencia oficial libanesa NNA confirmó que aviones de guerra israelíes lanzaron al menos siete ataques contra el sur de la capital.

- Hizbulá anunció por su parte varios ataques contra objetivos del Ejército israelí en el sur del país.

- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se sumó a la retórica negociadora de Trump y aseguró que el presidente de EE.UU. ve posible "lograr los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán".

- El Ministerio de Exteriores iraní, por su parte, afirmó que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este martes las acciones de Irán en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de sus ataques contra la navegación comercial desde Australia.

- "Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, drones y ataques con misiles y otros intentos de bloquear el estrecho para el transporte comercial", afirmó.

- El precio del barril de petróleo brent para entrega en mayo volvió a superar este martes los 100 dólares. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, subía un 4,26 %, hasta los 104,20 dólares, alrededor de las 4:45 GMT, después de caer un 10,92 % en el mercado de futuros de Londres la víspera y cerrar en 99,94 dolares USD.

- Japón, uno de los países más impactados por el bloqueo de Irán a Ormuz, confirmó que Tokio comenzará este jueves a liberar reservas de petróleo estatales. En China, la estatal Sinopec avisó a sus clientes para que adelanten el repostaje ante la mayor subida del año en el precio de los combustibles en el país.