El enviado de Guerra de EE.UU. se reúne en India con altos cargos para abordar la crisis

La visita, la primera de carácter oficial de Colby al país, sitúa a la India en el epicentro de la estrategia de Washington para asegurar el suministro global de crudo ante la amenaza en Oriente Medio una vez expire este plazo unilateral de cinco días.

El viaje del alto cargo estadounidense se produce un día después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, anunciara ante el Parlamento un plan de choque para ampliar las reservas estratégicas de petróleo en 6,5 millones de toneladas adicionales.

Esta medida busca blindar la economía india frente a las disrupciones en el estrecho de Ormuz, una arteria vital por la que circula el 20 % del comercio mundial de petróleo y donde el bloqueo comercial ya ha puesto en jaque la seguridad energética de las potencias asiáticas.

Según un comunicado del Departamento de Guerra estadounidense, el objetivo central de la misión es implementar el Marco para la Asociación de Defensa Principal, un acuerdo estratégico fijado por Trump y Modi en febrero de 2025.

Colby, considerado el principal arquitecto de la actual doctrina de defensa de la administración Trump, mantendrá reuniones de alto nivel para acelerar la implementación del acuerdo.

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El objetivo de Washington es consolidar a Nueva Delhi como su socio preferente en el Indopacífico frente a China y reducir la histórica dependencia india del armamento y la energía rusa, ahora en segundo plano ante la necesidad de garantías de las rutas marítimas internacionales.

Por su parte, el Gobierno indio ha intensificado sus gestiones diplomáticas para garantizar la libre navegación de su flota.

El mandatario calificó de "inaceptables" los ataques contra buques mercantes e infraestructuras civiles, subrayando que la prioridad de su Ejecutivo es minimizar el impacto de la guerra en los suministros de gas y combustible para proteger la industria nacional.