El Gobierno de Guatemala busca subsidiar combustibles ante alza de precios

Arévalo de León, explicó en una rueda de prensa que el bloque legislativo del Movimiento Semilla —el partido que lo llevó al poder en enero de 2024— presentó tres iniciativas para responder al aumento de los derivados del petróleo.

"Confiamos en que las discusiones permitan encontrar un consenso para hacerlas efectivas", puntualizó el mandatario.

La propuesta contempla un subsidio por tres meses de 1,04 dólares por galón de diésel, el hidrocarburo con mayor impacto en el transporte de carga y productos básicos.

Asimismo, se plantea un apoyo de 65 centavos de dólar por galón de gasolinas por el mismo periodo, y un subsidio de 2,61 dólares para el cilindro de gas propano de 25 libras por un plazo de seis meses.

Actualmente, el galón de diésel supera los 42 quetzales (5,49 dólares) en el mercado local, mientras que la gasolina alcanza los 40 quetzales (5,23 dólares), cifras que el Ejecutivo considera una amenaza directa al costo de vida de los guatemaltecos.

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Dichos precios representan un incremento de entre el 10% y el 20% en las últimas semanas, impulsado por la volatilidad del crudo en el mercado internacional.

En paralelo, se propuso una ley de teletrabajo para reducir la movilidad vehicular.

"Reconocemos que estamos en una situación preocupante para la economía; nuestro Gobierno comprende la realidad y no nos estamos quedando de brazos cruzados", subrayó Arévalo.

Además de los subsidios, la Administración ordenó agilizar la recepción de buques petroleros en los puertos para evitar sobrecostos logísticos.

Arévalo de León manifestó que su Gobierno confía en que la crisis sea transitoria, aunque no descartó ampliar la vigencia de los subsidios si la inestabilidad internacional persiste.