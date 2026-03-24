Francesca y Michaela serán la pareja protagonista de la quinta temporada de los Bridgerton

Francesca, interpretada por Hannah Dodd, se casó con John Stirling (Victor Alli) al final de la tercera temporada y en la cuarta, en la que una de las tramas es su falta de placer sexual con su marido, este fallece.

Con la muerte de su marido, aparece en escena su prima Michaela Stirling (Masali Baduza), con la que desarrolla una amistad que irá a más en la quinta temporada, según apuntó este martes un comunicado de Netflix.

Dos años después de la muerte de John, Francesca decide volver al mercado matrimonial, lo que coincide con el regreso de Michaela, lo que hace que la joven Bridgerton empiece "a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar".

La nueva entrega de la serie estará compuesta de ocho episodios y el rodaje se desarrollará en Londres.

Jess Brownell vuelve a estar al frente de la temporada, como ya hizo en la tercera y cuarta, mientras que Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen (creador de la serie) serán los productores ejecutivos.

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La primera temporada de los Bridgerton, emitida en 2020, es la séptima más vista de la historia de Netflix de las producciones de ficción en inglés, y la tercera entrega ocupa la novena posición.

La cuarta temporada, que se ha visto este 2026, se ha mantenido siete semanas en el top 10 de la plataforma y ha acumulado 122,2 millones de visionados, según los datos de la compañía.

La serie adapta la saga de novelas superventas de Julia Quinn, que se desarrolla en la alta sociedad londinense del periodo de Regencia (comienzos del siglo XIX).

Hasta ahora se han producido cuatro temporadas de la historia principal y una serie derivada, 'Quuen Charlotte: A Bridgerton Story' ('La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton').

Y se ha convertido en toda una cantera de nuevos intérpretes que han alcanzado una gran popularidad, como Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Simone Ashley, Regé-Jean Page, Nicola Coughlan o Claudia Jessie.